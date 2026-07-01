L’Envol, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

Informations pratiques

L’Envol Mardi 16 mars 2027, 20h00 Espace Culturel Capellia Loire-Atlantique

De 7 € à 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-16T20:00:00+01:00 – 2027-03-16T21:10:00+01:00

Fin : 2027-03-16T20:00:00+01:00 – 2027-03-16T21:10:00+01:00

L’Envol – Fane Desrues et Sylvain Didou

La douceur peut être une force. C’est ce qui se dégage de la musique de Fane Desrues. Tout en finesse, elle joue de ses deux instruments (piano et voix) pour porter des messages à la fois intimes et engagés. « Chaque morceau est un bout de moi, un bout de peau, un bout d’histoire qui me relie au monde », dit l’artiste, qui fut un temps comédienne avant de reprendre la musique. Après Femme entière sorti en 2022, Fane Desrues associe son talent à celui du contrebassiste et compositeur Sylvain Didou (également membre du groupe nantais Rouge) pour créer L’Envol. Frais comme un bain de nature, cet album cherche l’authenticité, la profondeur dans les notes et dans les mots, avec pour horizon l’envie de se sentir vivants et réunis.

Espace Culturel Capellia Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240729758 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.capellia.fr »}]

La douceur peut être une force. C’est ce qui se dégage de la musique de Fane Desrues. Tout en finesse, elle joue piano et voix pour porter des messages à la fois intimes et engagés. piano et voix duo

Julien Cottereau