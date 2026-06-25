Informations pratiques

« L’envol » par l’association Sacré Montagn’Art 19 et 20 septembre Église Saint-Saturnin Allier

Accès libre en dehors des offices

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir « L’Envol », une installation monumentale de 2000 colombes en papier, imaginée par l’association Sacré Montagn’Art et réalisée collectivement

Église Saint-Saturnin 1 Place Radoult de la Fosse, 03300 Cusset, France Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes En 1857, la municipalité décidé de démolir l’ancienne église romane, délabrée et trop exiguë, pour bâtir un nouveau sanctuaire dont les plans furent confiés à l’architecte Jean-Baptiste Lassus qui s’inspira du style gothique du XIIIe siècle. A la disparition de celui-ci, l’entreprise fut reprise par l’architecte Hugues Batilliat de 1861 à 1867. Orienté au nord, le bâtiment en calcaires de la région comprend une nef à six travées doublée de deux bas-côtés, un transept non saillant et un chœur à déambulatoire et chapelles rayonnantes. Le clocher carré surmonté d’une flèche est accolé au transept ouest. A l’intérieur, les hautes voûtes d’ogives de la nef retombent sur de massives colonnes circulaires à chapiteaux. Les parties hautes de la nef sont percées d’oculus à remplages en rosace. Les bas-côtés sont éclairés par des baies en arc brisé. Le décor se compose de chapiteaux sculptés au décor différent, de culots de retombée des arcs inspirés des croquis de l’architecte médiéval Villard de Honnecourt, des tympans de portes extérieurs et intérieurs. Les vitraux dus à E. Thibaud forment un ensemble à l’iconographie variée. Présence d’éléments néo-gothiques en bois ciré.

Venez découvrir « L’Envol », une installation monumentale de 2000 colombes en papier,

© Ville de Cusset