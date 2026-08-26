Léo, le roseau mélomane en quête d’aventure Rue du Pont Sarrazin Vandoncourt
dimanche 8 novembre 2026 · Rue du Pont Sarrazin · Vandoncourt
Informations pratiques
Vandoncourt
Léo, le roseau mélomane en quête d’aventure
Rue du Pont Sarrazin La Colo Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Léo, un roseau insatisfait par la tranquillité de son étang au jardin botanique de Rio, aspire à une vie rythmée par la musique, contrairement à ses congénères qui chérissent le silence.
Guidé par un canard érudit et un singe imaginatif, il partira à la découverte de sa véritable vocation. Son périple soulève une question parviendra-t-il à quitter ce havre de paix, et quelles rencontres marquantes jalonneront son chemin ? .
Rue du Pont Sarrazin La Colo Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu
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English : Léo, le roseau mélomane en quête d’aventure
L’événement Léo, le roseau mélomane en quête d’aventure Vandoncourt a été mis à jour le 2026-08-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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