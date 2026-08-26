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AGENDA · Vandoncourt

Léo, le roseau mélomane en quête d’aventure Rue du Pont Sarrazin Vandoncourt

dimanche 8 novembre 2026 · Rue du Pont Sarrazin · Vandoncourt

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Lieu
Rue du Pont Sarrazin
Adresse
La Colo
Ville
25230 Vandoncourt
Département
Doubs
Tarif

Vandoncourt

Léo, le roseau mélomane en quête d’aventure

Rue du Pont Sarrazin La Colo Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-08

Léo, un roseau insatisfait par la tranquillité de son étang au jardin botanique de Rio, aspire à une vie rythmée par la musique, contrairement à ses congénères qui chérissent le silence.

Guidé par un canard érudit et un singe imaginatif, il partira à la découverte de sa véritable vocation. Son périple soulève une question parviendra-t-il à quitter ce havre de paix, et quelles rencontres marquantes jalonneront son chemin ?   .

Rue du Pont Sarrazin La Colo Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00  billetterie@mascene.eu

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English : Léo, le roseau mélomane en quête d’aventure

L’événement Léo, le roseau mélomane en quête d’aventure Vandoncourt a été mis à jour le 2026-08-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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