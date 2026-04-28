Sorties 123Nature Tarte aux pommes La damassine Vandoncourt

Vandoncourt

Sorties 123Nature Tarte aux pommes

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:30:00

fin : 2026-09-23 16:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Atelier cuisine enfants Tarte aux pommes

Dans le cadre des sorties 1,2,3 Nature, les enfants sont invités à mettre la main à la pâte pour réaliser une savoureuse tarte aux pommes à partir des fruits du verger.

Accompagnés d’un adulte, ils découvriront les étapes de la préparation avant de partager un moment gourmand autour de leur création lors du goûter.

Une activité conviviale pour apprendre en s’amusant et valoriser les produits locaux.

Intervenant Pays de Montbéliard Agglomération.

Réservation obligatoire, enfants dès 6 ans (accompagnés d’un parent)

Rendez-vous de 14 h 30 à 16 h à la Damassine .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Sorties 123Nature Tarte aux pommes

L’événement Sorties 123Nature Tarte aux pommes Vandoncourt a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD