Sorties 123Nature Abeilles et bougies La damassine Vandoncourt
Sorties 123Nature Abeilles et bougies La damassine Vandoncourt mercredi 16 septembre 2026.
Vandoncourt
Sorties 123Nature Abeilles et bougies
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-16 16:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Sorties 123 Nature ! Atelier enfants Abeilles et bougies proposée par Pays de Montbéliard Agglomération
Observe les abeilles de la Damassine et découvre leur rôle essentiel dans la nature. Puis, fabrique deux bougies en cire naturelle à emporter chez toi !
Intervenant Pays de Montbéliard Agglomération
Réservation obligatoire
À partir de 6 ans (accompagné d’un parent)
Rendez-vous de 14 h 30 à 16 h 30 à la Damassine, Vandoncourt .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
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English : Sorties 123Nature Abeilles et bougies
L’événement Sorties 123Nature Abeilles et bougies Vandoncourt a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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