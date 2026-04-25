Sorties 123Nature Abeilles et bougies La damassine Vandoncourt

Vandoncourt

Sorties 123Nature Abeilles et bougies

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:30:00

fin : 2026-09-16 16:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Sorties 123 Nature ! Atelier enfants Abeilles et bougies proposée par Pays de Montbéliard Agglomération

Observe les abeilles de la Damassine et découvre leur rôle essentiel dans la nature. Puis, fabrique deux bougies en cire naturelle à emporter chez toi !

Intervenant Pays de Montbéliard Agglomération

Réservation obligatoire

À partir de 6 ans (accompagné d’un parent)

Rendez-vous de 14 h 30 à 16 h 30 à la Damassine, Vandoncourt .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Sorties 123Nature Abeilles et bougies

L’événement Sorties 123Nature Abeilles et bougies Vandoncourt a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD