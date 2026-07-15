Un été nature à la Damassine Bzzzzz ! (3-6 ans) la damassine Vandoncourt
jeudi 6 août 2026 · la damassine · Vandoncourt
Informations pratiques
Vandoncourt
Un été nature à la Damassine Bzzzzz ! (3-6 ans)
la damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 16:00:00
fin : 2026-08-06 17:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Découvre les abeilles et viens fabriquer ta bougie en cire !
Atelier parents/enfants.
Enfants de 3 à 6 ans accompagnés.
Durée 1 h 35 .
la damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
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English : Un été nature à la Damassine Bzzzzz ! (3-6 ans)
L’événement Un été nature à la Damassine Bzzzzz ! (3-6 ans) Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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