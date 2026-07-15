UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vandoncourt

Un été nature à la Damassine Bzzzzz ! (3-6 ans) la damassine Vandoncourt

jeudi 6 août 2026 · la damassine · Vandoncourt

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
la damassine
Adresse
23 Rue des Aiges
Ville
25230 Vandoncourt
Département
Doubs
Tarif

Vandoncourt

Un été nature à la Damassine Bzzzzz ! (3-6 ans)

la damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 16:00:00
fin : 2026-08-06 17:30:00

Date(s) :
2026-08-06

Découvre les abeilles et viens fabriquer ta bougie en cire !

Atelier parents/enfants.
Enfants de 3 à 6 ans accompagnés.
Durée 1 h 35   .

la damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35  julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un été nature à la Damassine Bzzzzz ! (3-6 ans)

L’événement Un été nature à la Damassine Bzzzzz ! (3-6 ans) Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

À voir aussi à Vandoncourt (Doubs)