Un été nature à la Damassine Bzzzzz ! (3-6 ans) la damassine Vandoncourt

Informations pratiques

Vandoncourt

Un été nature à la Damassine Bzzzzz ! (3-6 ans)

la damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 16:00:00

fin : 2026-08-06 17:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Découvre les abeilles et viens fabriquer ta bougie en cire !

Atelier parents/enfants.

Enfants de 3 à 6 ans accompagnés.

Durée 1 h 35 .

la damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Un été nature à la Damassine Bzzzzz ! (3-6 ans)

L’événement Un été nature à la Damassine Bzzzzz ! (3-6 ans) Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD