Un été à la Damassine Bzzzzz ! (7-12 ans) la damassine Vandoncourt

Informations pratiques

Vandoncourt

Un été à la Damassine Bzzzzz ! (7-12 ans)

la damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:00:00

fin : 2026-08-06 15:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Dans le cadre de Un été nature à la Damassine , découvrez le monde fascinant des abeilles et fabriquez votre propre bougie en cire.

Un atelier nature à partager en famille pour en apprendre davantage sur ces précieuses petites butineuses.

Enfants de 7 à 12 ans accompagnés.

Durée 1 h 35. .

la damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Un été à la Damassine Bzzzzz ! (7-12 ans)

L’événement Un été à la Damassine Bzzzzz ! (7-12 ans) Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD