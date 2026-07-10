Un été à la Damassine Bzzzzz ! (7-12 ans) la damassine Vandoncourt
jeudi 6 août 2026 · la damassine · Vandoncourt
Informations pratiques
Vandoncourt
Un été à la Damassine Bzzzzz ! (7-12 ans)
la damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-06 15:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Dans le cadre de Un été nature à la Damassine , découvrez le monde fascinant des abeilles et fabriquez votre propre bougie en cire.
Un atelier nature à partager en famille pour en apprendre davantage sur ces précieuses petites butineuses.
Enfants de 7 à 12 ans accompagnés.
Durée 1 h 35. .
la damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un été à la Damassine Bzzzzz ! (7-12 ans)
L’événement Un été à la Damassine Bzzzzz ! (7-12 ans) Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
À voir aussi à Vandoncourt (Doubs)
- Un été nature à la Damassine Créatif par nature (3-6 ans) La Damassine Vandoncourt 15 juillet 2026
- Un été nature à la Damassine Balade tes sens (5-10 ans) La Damassine Vandoncourt 16 juillet 2026
- Un été nature à la Damassine Clafoutis en folie La Damassine Vandoncourt 17 juillet 2026
- Un été nature à la damassine Mareville (5 ans et +) La Damassine Vandoncourt 22 juillet 2026
- Un été nature à la Damassine À la découverte du lynx (6 ans et +) La damassine Vandoncourt 23 juillet 2026