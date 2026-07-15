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Un été à la Damassine Du Verger à la confiture (3-6 ans) La damassine Vandoncourt

mercredi 5 août 2026 · La damassine · Vandoncourt

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
La damassine
Adresse
23 Rue des Aiges
Ville
25230 Vandoncourt
Département
Doubs
Tarif

Vandoncourt

Un été à la Damassine Du Verger à la confiture (3-6 ans)

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Découvre le verger et ses fruits et réalise une délicieuse confiture !

Atelier parents/enfants.
Enfants de 3 à 6 ans accompagnés.
Durée 1 h 15.
Apporter un pot en verre propre et vide.
Prévoir des vêtements adaptés.   .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35  julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Un été à la Damassine Du Verger à la confiture (3-6 ans)

L’événement Un été à la Damassine Du Verger à la confiture (3-6 ans) Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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