Un été à la Damassine Du Verger à la confiture (3-6 ans) La damassine Vandoncourt
mercredi 5 août 2026 · La damassine · Vandoncourt
Informations pratiques
Vandoncourt
Un été à la Damassine Du Verger à la confiture (3-6 ans)
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Découvre le verger et ses fruits et réalise une délicieuse confiture !
Atelier parents/enfants.
Enfants de 3 à 6 ans accompagnés.
Durée 1 h 15.
Apporter un pot en verre propre et vide.
Prévoir des vêtements adaptés. .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
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English : Un été à la Damassine Du Verger à la confiture (3-6 ans)
L’événement Un été à la Damassine Du Verger à la confiture (3-6 ans) Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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