Un été nature à la Damassine Du verger à la confiture (7-12 ans) La Damassine Vandoncourt

Informations pratiques

Vandoncourt

Un été nature à la Damassine Du verger à la confiture (7-12 ans)

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Découvre le verger et ses fruits et réalise une délicieuse confiture !

Atelier parents/enfants.

Enfants de 7 à 12 ans accompagnés.

Durée 1 h 15.

Apporter un pot en verre propre et vide.

Prévoir des vêtements adaptés. .

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Un été nature à la Damassine Du verger à la confiture (7-12 ans)

L’événement Un été nature à la Damassine Du verger à la confiture (7-12 ans) Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD