Un été nature à la Damassine Verger à la confiture (7-12 ans) La damassine Vandoncourt

Informations pratiques

Vandoncourt

Un été nature à la Damassine Verger à la confiture (7-12 ans)

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 15:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Dans le cadre d’Un été nature à la Damassine, partez à la découverte du verger et de ses fruits avant de mettre la main à la pâte pour réaliser une délicieuse confiture. Un atelier gourmand à partager en famille, avec le plaisir de repartir avec sa préparation.

Atelier parents/enfants

Enfants de 7 à 12 ans accompagnés

Durée 1 h 15

Apporter un pot en verre propre et vide

Prévoir des vêtements adaptés. .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Un été nature à la Damassine Verger à la confiture (7-12 ans)

L’événement Un été nature à la Damassine Verger à la confiture (7-12 ans) Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD