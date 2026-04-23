Sorties 123Nature Traces et indices La damassine Vandoncourt
Sorties 123Nature Traces et indices La damassine Vandoncourt samedi 19 septembre 2026.
Vandoncourt
Sorties 123Nature Traces et indices
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Sortie nature Traces et indices
Dans le cadre des sorties 1,2,3 Nature, partez à la découverte de la faune sauvage en apprenant à reconnaître les traces et indices laissés par les animaux de la forêt. Empreintes, restes de repas, marques sur les arbres… autant de signes à observer pour mieux comprendre leur présence et leurs habitudes.
Une sortie ludique et pédagogique, idéale pour les curieux de nature, petits et grands.
Intervenant Pays de Montbéliard Agglomération
Réservation obligatoire
Rendez-vous
De 14 h 30 à 16 h 30
La Damassine .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
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English : Sorties 123Nature Traces et indices
L’événement Sorties 123Nature Traces et indices Vandoncourt a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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