Sorties 123Nature Traces et indices La damassine Vandoncourt

Vandoncourt

Sorties 123Nature Traces et indices

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Sortie nature Traces et indices

Dans le cadre des sorties 1,2,3 Nature, partez à la découverte de la faune sauvage en apprenant à reconnaître les traces et indices laissés par les animaux de la forêt. Empreintes, restes de repas, marques sur les arbres… autant de signes à observer pour mieux comprendre leur présence et leurs habitudes.

Une sortie ludique et pédagogique, idéale pour les curieux de nature, petits et grands.

Intervenant Pays de Montbéliard Agglomération

Réservation obligatoire

Rendez-vous

De 14 h 30 à 16 h 30

La Damassine .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Sorties 123Nature Traces et indices

L’événement Sorties 123Nature Traces et indices Vandoncourt a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD