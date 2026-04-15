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SORTIE 123Nature Anthotypes la photographie végétale La damassine Vandoncourt

SORTIE 123Nature Anthotypes la photographie végétale La damassine Vandoncourt samedi 12 septembre 2026.

Lieu : La damassine

Adresse : 23 Rue des Aiges

Ville : 25230 Vandoncourt

Département : Doubs

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Vandoncourt

SORTIE 123Nature Anthotypes la photographie végétale

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Atelier enfants Anthotypes la photographie végétale

Et si la nature devenait votre laboratoire photo ?
Lors de cet atelier, les enfants découvrent une technique étonnante l’anthotype, une photographie réalisée à partir de pigments végétaux.

Ils fabriqueront leur propre jus photosensible à base de plantes, prépareront leurs supports et laisseront la magie de la lumière opérer pour révéler leurs créations.

Intervenante Clémentine Martinez
Public enfants dès 6 ans, accompagnés d’un parent
Réservation obligatoire

Rendez-vous
de 9h à 12h à la Damassine, à Vandoncourt   .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35  julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : SORTIE 123Nature Anthotypes la photographie végétale

L’événement SORTIE 123Nature Anthotypes la photographie végétale Vandoncourt a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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