SORTIE 123Nature Anthotypes la photographie végétale La damassine Vandoncourt
SORTIE 123Nature Anthotypes la photographie végétale La damassine Vandoncourt samedi 12 septembre 2026.
Vandoncourt
SORTIE 123Nature Anthotypes la photographie végétale
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Atelier enfants Anthotypes la photographie végétale
Et si la nature devenait votre laboratoire photo ?
Lors de cet atelier, les enfants découvrent une technique étonnante l’anthotype, une photographie réalisée à partir de pigments végétaux.
Ils fabriqueront leur propre jus photosensible à base de plantes, prépareront leurs supports et laisseront la magie de la lumière opérer pour révéler leurs créations.
Intervenante Clémentine Martinez
Public enfants dès 6 ans, accompagnés d’un parent
Réservation obligatoire
Rendez-vous
de 9h à 12h à la Damassine, à Vandoncourt .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : SORTIE 123Nature Anthotypes la photographie végétale
L’événement SORTIE 123Nature Anthotypes la photographie végétale Vandoncourt a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
À voir aussi à Vandoncourt (Doubs)
- COMPLET Sortie 123Nature découverte des encres ferrogalliques Vandoncourt 25 avril 2026
- Sortie 123Nature Sensibilisation aux piqures de tiques La damassine Vandoncourt 25 avril 2026
- Sortie 123Nature la greffe en couronne La damassine Vandoncourt 25 avril 2026
- LES SAMEDIS DE VANDONCOURT Vandoncourt 25 avril 2026
- Circuit de découverte du patrimoine de Vandoncourt Vandoncourt Doubs 1 mai 2026