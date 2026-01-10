Leo Solo, saxophone et guitare jazz Social hub Toulouse Mercredi 6 mai, 20h00 entrée libre

Leo Solo Jazzy au Social Hub Toulouse. Performance live mêlant guitare jazz manouche et saxophone au looper.

Seul en scène avec son looper, Leo Solo redonne vie à l’esprit des années 30. Saxophoniste et guitariste formé au Conservatoire du Xe arrondissement de Paris (auprès de noms comme Krief ou Gaubert), il mélange en direct guitare jazz manouche et saxophone ténor.

De Django Reinhardt aux standards jazzy plus modernes, Leo Solo propose une performance live percutante. Son parcours parle pour lui : après avoir parcouru les scènes internationales et assuré la première partie du légendaire Paco de Lucía en Argentine, il est aujourd’hui une figure familière des festivals locaux comme Jazz sur son 31 ou 31 notes d’été.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-06T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-06T22:00:00.000+02:00

http://www.leosolo.fr/actualites.fr

Social hub 1 Rue de Sébastopol, 31000 Toulouse Amidonniers / Compans-Caffarelli Toulouse 31000 Haute-Garonne



