Léona D. par Ella Balaert, Médiathèque Jaqueline de Romilly boulevard JF Kennedy 83300 Draguignan, Draguignan

Informations pratiques

Léona D. par Ella Balaert Samedi 3 octobre, 11h00 Médiathèque Jaqueline de Romilly boulevard JF Kennedy 83300 Draguignan Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Cette année, notre partenariat avec la Fondation des Treilles, nous offrira un très beau moment autour de la vie de la muse et amante d’André Breton avec des lectures proposées par l’autrice Ella Balaert, extraites de son dernier ouvrage Léona D : la femme cachée dans le mythe de Nadja.

Médiathèque Jaqueline de Romilly boulevard JF Kennedy 83300 Draguignan 660 boulevard Kennedy 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Biblis en folie 2026

©Yann Audino