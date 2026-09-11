L’épicerie solidaire le Comptoir d’Halvêque fête ses 2 ans ! salle des 4 carrés Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 10:00 – 13:00

Gratuit : non Prix libre et sur inscription Tout public

L’épicerie solidaire du quartier de la Halvêque propose depuis 2 ans des légumes de saison, bio et locaux à tarif solidaire et une sélection de produits d’épicerie en vrac (pâtes, riz, farine, lentilles, pois chiche, huile d’olive, raisins secs.Pour fêter ses 2 ans, le samedi 19 septembre sera organisé un grand événement anniversaire avec au programme : un atelier jardinage, un spectacle signé la Compagnie les Présents et un buffet.

salle des 4 carrés Nantes 44300

0660538879



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