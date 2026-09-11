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L’épicerie solidaire le Comptoir d’Halvêque fête ses 2 ans ! salle des 4 carrés Nantes

samedi 19 septembre 2026 · salle des 4 carrés · Nantes

L’épicerie solidaire le Comptoir d’Halvêque fête ses 2 ans ! salle des 4 carrés Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
salle des 4 carrés
Adresse
3 square lijot NANTES
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Prix libre et sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 10:00 – 13:00
Gratuit : non Prix libre et sur inscription Tout public 

L’épicerie solidaire du quartier de la Halvêque propose depuis 2 ans des légumes de saison, bio et locaux à tarif solidaire et une sélection de produits d’épicerie en vrac (pâtes, riz, farine, lentilles, pois chiche, huile d’olive, raisins secs.Pour fêter ses 2 ans, le samedi 19 septembre sera organisé un grand événement anniversaire avec au programme : un atelier jardinage, un spectacle signé la Compagnie les Présents et un buffet.

salle des 4 carrés Nantes 44300
0660538879


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