L’Épopée de Bani Hilal une Iliade arabe inscrite au Patrimoine immatériel de l’Unesco Villers-Cotterêts

Villers-Cotterêts

L’Épopée de Bani Hilal une Iliade arabe inscrite au Patrimoine immatériel de l’Unesco

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:30:00

fin : 2026-06-27 20:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Dans une célébration visuelle, musicale et théâtrale, découvrez la plus importante épopée orale arabe L’Épopée de Bani Hilal. Véritable ?Iliade arabe? inscrite au Patrimoine immatériel de l’Unesco en 2008, elle rapporte la migration de la tribu des Bani Hilal jusqu’en Tunisie.

Dans une célébration visuelle, musicale et théâtrale, le metteur en scène palestinien Bashar Murkus entreprend de porter à la scène la plus importante épopée orale arabe L’Épopée de Bani Hilal.

Véritable ?Iliade arabe? inscrite au Patrimoine immatériel de l’Unesco en 2008, ce récit des origines rapporte la migration de la tribu des Bani Hilal sur la péninsule arabique jusqu’en Tunisie. Cette saga arabe légendaire est racontée et transmise oralement dans toute la région arabe depuis le XIVe siècle, chantée et célébrée par des poètes populaires à travers les générations. On y suit la vie extraordinaire d’Abu Zaid al-Hilali, garçon exilé dans son enfance à cause de la couleur de sa peau, réfugié démuni qui devient l’une des plus célèbres légendes arabes. L’épopée est aujourd’hui menacée d’extinction, préservée seulement par une poignée de poètes populaires de Haute-Égypte.

Pour mettre en scène ce spectacle, Bashar Murkus a réécrit l’épopée, s’appuyant sur d’anciennes documentations, des publications et de rares enregistrements de poètes anciens récitant la saga il s’est basé sur la grande version syrienne (Ash-Shamiyyah) de l’épopée Bani Hilal, sur les documents du chercheur Abdel Rahman Al-Abnoudi, sur les enregistrements des deux grands poètes de la Haute-Égypte, Jaber Abu Hassan et Sayed Al-Dawi, ainsi que sur les contes de nos grands-mères.

Sur scène, sept jeunes acteurs utilisent le chant, la musique, la danse, le jeu d’ombres et les marionnettes ; au service d’un spectacle grandiose débordant de musique, d’images et de poésie.

À partir de 10 ans

En arabe, surtitré en français .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

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English :

In a visual, musical and theatrical celebration, discover the most important Arab oral epic: The Epic of Bani Hilal. Listed as a UNESCO World Heritage Site in 2008, it recounts the migration of the Bani Hilal tribe to Tunisia.

L’événement L’Épopée de Bani Hilal une Iliade arabe inscrite au Patrimoine immatériel de l’Unesco Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-05-28 par Agence Aisne Tourisme