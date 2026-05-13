Les 10 ans de La Boîte à Récup Parc de Procé Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 14:00 – 18:00

Gratuit : oui gratuit Tout public

La Boîte à Récup fête ses 10 ans ! La Boîte à Récup souffle ses 10 bougies en juin 2026 ! Pour fêter cette décennie d’objets chinés, de bénévolat et de liens tissés sur le quartier Breil-Barberie, on vous donne rendez-vous le 13 juin à 14h au Parc de Procé.Au programme : jeux en bois, pêche à la ligne pour petit·es et grand·es, atelier maquillage, médiation sur la seconde main et flocage de t-shirt. L’Amphifanfare clôture la journée en musique !10 ans déjà que l’association s’implique dans les initiatives de quartier Breil-Barberie, que ce soit en boutique où pendant ses actions solidaires. Une belle raison de célébrer !

Parc de Procé Nantes 44000



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