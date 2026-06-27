Les 11è Nuits de la Lecture avec Yannick Médélec, slameur Bibliothèque André-Périgord Feytiat Bibliothèque André-Périgord Feytiat
vendredi 22 janvier 2027 · Bibliothèque André-Périgord · Feytiat
Informations pratiques
Feytiat
Les 11è Nuits de la Lecture avec Yannick Médélec, slameur Bibliothèque André-Périgord Feytiat
Bibliothèque André-Périgord 2 Avenue Winston Churchill Feytiat Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22 20:00:00
fin : 2027-01-22
Date(s) :
2027-01-22
Humoriste et poète, Yannick Nédélec est sans doute le slameur le plus titré en France. Mais, plus important que de collectionner les médailles dans les grands tournois nationaux, l’essentiel est d’enthousiasmer le public avec un One Man Show d’une grande originalité. En combinant l’écriture poétique et le sens du sketch, la force des mots et le goût de la performance, la malice d’auteur et l’expérience d’acteur, le slam devient une véritable fête !
Yannick Médélec Champion de France de Slam 2024 ; 4ème Championnat d’Europe 2024 (Slovaquie) ; Demi-finaliste Championnat du monde 2025 (Mexique) .
Bibliothèque André-Périgord 2 Avenue Winston Churchill Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 20
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English : Les 11è Nuits de la Lecture avec Yannick Médélec, slameur Bibliothèque André-Périgord Feytiat
L’événement Les 11è Nuits de la Lecture avec Yannick Médélec, slameur Bibliothèque André-Périgord Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole
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