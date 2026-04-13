Les 12h Country Marolles
Les 12h Country Marolles samedi 30 mai 2026.
Marolles
Les 12h Country
Salle des fêtes Marolles Marne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Avec Le Colorado Country 51 et Les Blue Night Country.Tout public
Avec le Colorado Country 51 et les Blue Night Country. Buvette et restauration sur place. .
Salle des fêtes Marolles 51300 Marne Grand Est +33 7 50 93 85 47
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English : Les 12h Country
With Colorado Country 51 and Blue Night Country.
L’événement Les 12h Country Marolles a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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