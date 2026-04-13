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Les 12h Country Marolles

Les 12h Country Marolles samedi 30 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 51300 Marolles

Département : Marne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Marolles

Les 12h Country

Salle des fêtes Marolles Marne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Avec Le Colorado Country 51 et Les Blue Night Country.Tout public
Avec le Colorado Country 51 et les Blue Night Country. Buvette et restauration sur place.   .

Salle des fêtes Marolles 51300 Marne Grand Est +33 7 50 93 85 47 

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English : Les 12h Country

With Colorado Country 51 and Blue Night Country.

L’événement Les 12h Country Marolles a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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