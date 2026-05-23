Les 15-16 à l’heure d’été Marseille 15e Arrondissement

Marseille 15e Arrondissement

Les 15-16 à l’heure d’été

Du vendredi 5 au samedi 6 juin 2026 à partir de 18h.

Du 11/06 au 30/06/2026 tous les jours. Divers lieux des 15e et 16e arrondissements Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-11

Festivals, concerts, sardinades, fêtes de quartiers, théâtre, ciné plein air, expositions, spectacles…Une programmation variée pour tous, proposée au mois de juin dans les 15e et 16e arrondissements.

Festivals, concerts, sardinades, fêtes de quartiers, théâtre, ciné plein air, expositions, spectacles…Une programmation variée pour tous, proposée au mois de juin dans les 15e et 16e arrondissements.





5 juin à partir de 18h

Marseille se renouvelle 5 résistance, un bien commun

Rencontres, projections, débats et temps conviviaux autour des enjeux de démocratie, de santé, de résistance et de bien commun.

Place Raphel Saint-Henri









6 juin de 9h à 23h

Marseille se renouvelle 5 résistance, santé

Petit déjeuner, interventions, rencontres associatives, expositions, ateliers, balades sonores, contes, interface arts et sciences et concert.

Théâtre de la Sucrière 246 rue de Lyon 13015







6 juin de 13h à 18h

Fête de quartier à la Bricarde

Animations gratuites à destination des familles stand maquillage et jeux en bois.

Entrée libre et gratuite

La Bricarde 13016









Du 11 au 16 juin

Exposition de peinture associative

Organisateur Dashaballa

Entrée libre et gratuite

Maison des associations 90 plage de l’Estaque 13016









12 juin à partir de 19h30

Initiation à la sévillane et concert flamenco Génération Flamenco

Soirée participative d’initiation aux Sévillanes et Rumbas, suivie d’un spectacle flamenco mêlant transmission, danse, chant, guitare et énergie collective.

Avec la présence exceptionnelle de La Rosa Negra, artiste reconnue pour son élégance, sa maîtrise technique et l’intensité de son interprétation. Formée à Séville et récompensée à plusieurs reprises, elle apportera à cette soirée toute la force, l’âme et l’émotion du flamenco.



19h30 initiation à la sévillane et à la rumba

21h spectacle Generation Flamenco

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Théâtre de la Sucrière 246 rue de Lyon 13015









13 juin à partir de 19h30

Les Dames du raï concept musiques du monde

Une grande soirée musicale et festive célébrant les pionnières du raï qui ont marqué l’histoire de cette musique populaire née en Algérie. À travers des reprises emblématiques et une interprétation contemporaine, les artistes célébreront des figures incontournables comme Cheikha Rimitti, Chaba Fadela ou Zahouania. Porté par des chanteuses et des musiciens live, le spectacle mêlera énergie festive, émotion et mémoire musicale dans un moment chaleureux et populaire.



En 1ère partie Benzine, groupe formé par les musiciens-compositeurs Farid Belayat et Samir Mohellebi.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Théâtre de la Sucrière 246 rue de Lyon 13015









13 juin de 16h30 à 23h

Fête de quartier à la Solidarité

Animations gratuites à destination des familles pop-corn, barbe à papa, accro bungy, ventre glisse et DJ.

Entrée libre et gratuite

La Solidarité 13015









14 juin à partir de 18h

Sardinade à Saint-André

Sardinade ouverte au public à partir de 18h.

Entrée libre et gratuite

Boulodrome de Saint-André 13016









16 juin

Fête de quartier à Consolat

Animations gratuites à destination des familles stand maquillage et jeux en bois.

Entrée libre et gratuite

Consolat 13015









Du 17 au 19 juin

Partir en livre rendez-vous autour du livre et de la lecture.

Organisateur Bibliothèques Ville de Marseille

Entrée libre et gratuite

Parc François Billoux 246 rue de Lyon 13015









Du 18 au 23 juin

Exposition de peinture associative

Organisateur La Palette Estaquéenne

Entrée libre et gratuite

Maison des associations 90 plage de l’Estaque 13016









19 juin à partir de 19h

Carte blanche à l’harmonie de l’Estaque Gare

Une grande soirée musicale et festive portée par l’Harmonie de l’Estaque Gare qui proposera une grande carte blanche mêlant fanfare, théâtre, chant lyrique et afrobeat avec notamment Afrobeat Kollectif.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Théâtre de la Sucrière 246 rue de Lyon 13015









19 et 20 juin de 16h à 23h

Fête de quartier à Campagne Lévêque

Animations gratuites à destination des familles jeux en bois, maquillage et autres animations à confirmer.

Entrée libre et gratuite

Campagne Leveque 13015









20 juin

Stand up soirée humour. Programmation en cours.

Théâtre de la Sucrière 246 rue de Lyon 13015











20 juin

Fête de quartier aux Bourrely

Animations gratuites à destination des familles maquillage et jeux en bois.

Entrée libre et gratuite

Les Bourrely 13015









21 juin à partir de 18h

Sardinade de la Calade à partir de 18h.

Entrée libre et gratuite

Place des Abattoirs 13015









21 juin à partir de 18h30

Fête de musique et sardinade

La Mairie des 15/16 célèbre la Fête de la Musique avec une grande soirée populaire à Saint-Henri mêlant concerts, animations musicales et sardinade offerte au public.

Entrée libre et gratuite

Place Raphel Saint-Henri 13016









22 juin

Spectacle de musique

Organisateur Mairie 15/16 Maison de la Musique

Spectacle musical porté avec la Maison de la Musique.

L’Harmonie









23 juin de 16h30 à 20h

Fête de quartier à Saint Henri

Animations gratuites à destination des familles stand maquillage et accro bungy.

Entrée libre et gratuite

Saint-Henri 13016









24 juin

Partir en livre journée festive

Organisateur Bibliothèque Ville de Marseille

Journée festive autour du livre et de la lecture.

Parc de la Jougarelle Allée de la Jougarelle 13015









Du 25 au 30 juin

Exposition de peinture associative

Organisateur La Palette Estaquéenne

Entrée libre et gratuite

Maison des associations 90 plage de l’Estaque 13016









26 juin à partir de 19h30

Soirée concerts– Ecole de musique 15/16

Une grande soirée musicale mettant à l’honneur les ateliers et ensembles de l’école de musique des 15/16 à travers concerts, fanfare et performances live.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Théâtre de la Sucrière 246 rue de Lyon 13015









27 juin

Fête de quartier aux Aygalades, parc Oasis

Animations gratuites à destination des familles pop-corn, barbe à papa et accro bungy.

Entrée libre et gratuite

Les Aygalades Parc Oasis 13015









27 juin à partir de 19h30

Andromak– Compagnie Kourtrajmé

Le Théâtre de l’Astronef propose une carte blanche autour d’ Andromak , une création contemporaine de la Compagnie Kourtrajmé inspirée d’Andromaque de Racine.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Théâtre de la Sucrière 246 rue de Lyon 13015







28 juin

Soirée méditerranéenne thème l’Espagne

Soirée festive et conviviale autour des cultures espagnoles.

Entrée libre et gratuite

Mairie 15/16 Villa Aurenty 246 rue de Lyon 13015 .

Divers lieux des 15e et 16e arrondissements Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Festivals, concerts, sardinades, neighborhood parties, theater, open-air cinema, exhibitions, shows… A varied program for all, offered in June in the 15th and 16th arrondissements.

L’événement Les 15-16 à l’heure d’été Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille