Les 15-16 à l’heure d’été Marseille 15e Arrondissement
Les 15-16 à l’heure d’été Marseille 15e Arrondissement vendredi 5 juin 2026.
Marseille 15e Arrondissement
Les 15-16 à l’heure d’été
Du vendredi 5 au samedi 6 juin 2026 à partir de 18h.
Du 11/06 au 30/06/2026 tous les jours. Divers lieux des 15e et 16e arrondissements Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-11
Festivals, concerts, sardinades, fêtes de quartiers, théâtre, ciné plein air, expositions, spectacles…Une programmation variée pour tous, proposée au mois de juin dans les 15e et 16e arrondissements.
Festivals, concerts, sardinades, fêtes de quartiers, théâtre, ciné plein air, expositions, spectacles…Une programmation variée pour tous, proposée au mois de juin dans les 15e et 16e arrondissements.
5 juin à partir de 18h
Marseille se renouvelle 5 résistance, un bien commun
Rencontres, projections, débats et temps conviviaux autour des enjeux de démocratie, de santé, de résistance et de bien commun.
Place Raphel Saint-Henri
6 juin de 9h à 23h
Marseille se renouvelle 5 résistance, santé
Petit déjeuner, interventions, rencontres associatives, expositions, ateliers, balades sonores, contes, interface arts et sciences et concert.
Théâtre de la Sucrière 246 rue de Lyon 13015
6 juin de 13h à 18h
Fête de quartier à la Bricarde
Animations gratuites à destination des familles stand maquillage et jeux en bois.
Entrée libre et gratuite
La Bricarde 13016
Du 11 au 16 juin
Exposition de peinture associative
Organisateur Dashaballa
Entrée libre et gratuite
Maison des associations 90 plage de l’Estaque 13016
12 juin à partir de 19h30
Initiation à la sévillane et concert flamenco Génération Flamenco
Soirée participative d’initiation aux Sévillanes et Rumbas, suivie d’un spectacle flamenco mêlant transmission, danse, chant, guitare et énergie collective.
Avec la présence exceptionnelle de La Rosa Negra, artiste reconnue pour son élégance, sa maîtrise technique et l’intensité de son interprétation. Formée à Séville et récompensée à plusieurs reprises, elle apportera à cette soirée toute la force, l’âme et l’émotion du flamenco.
19h30 initiation à la sévillane et à la rumba
21h spectacle Generation Flamenco
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Théâtre de la Sucrière 246 rue de Lyon 13015
13 juin à partir de 19h30
Les Dames du raï concept musiques du monde
Une grande soirée musicale et festive célébrant les pionnières du raï qui ont marqué l’histoire de cette musique populaire née en Algérie. À travers des reprises emblématiques et une interprétation contemporaine, les artistes célébreront des figures incontournables comme Cheikha Rimitti, Chaba Fadela ou Zahouania. Porté par des chanteuses et des musiciens live, le spectacle mêlera énergie festive, émotion et mémoire musicale dans un moment chaleureux et populaire.
En 1ère partie Benzine, groupe formé par les musiciens-compositeurs Farid Belayat et Samir Mohellebi.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Théâtre de la Sucrière 246 rue de Lyon 13015
13 juin de 16h30 à 23h
Fête de quartier à la Solidarité
Animations gratuites à destination des familles pop-corn, barbe à papa, accro bungy, ventre glisse et DJ.
Entrée libre et gratuite
La Solidarité 13015
14 juin à partir de 18h
Sardinade à Saint-André
Sardinade ouverte au public à partir de 18h.
Entrée libre et gratuite
Boulodrome de Saint-André 13016
16 juin
Fête de quartier à Consolat
Animations gratuites à destination des familles stand maquillage et jeux en bois.
Entrée libre et gratuite
Consolat 13015
Du 17 au 19 juin
Partir en livre rendez-vous autour du livre et de la lecture.
Organisateur Bibliothèques Ville de Marseille
Entrée libre et gratuite
Parc François Billoux 246 rue de Lyon 13015
Du 18 au 23 juin
Exposition de peinture associative
Organisateur La Palette Estaquéenne
Entrée libre et gratuite
Maison des associations 90 plage de l’Estaque 13016
19 juin à partir de 19h
Carte blanche à l’harmonie de l’Estaque Gare
Une grande soirée musicale et festive portée par l’Harmonie de l’Estaque Gare qui proposera une grande carte blanche mêlant fanfare, théâtre, chant lyrique et afrobeat avec notamment Afrobeat Kollectif.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Théâtre de la Sucrière 246 rue de Lyon 13015
19 et 20 juin de 16h à 23h
Fête de quartier à Campagne Lévêque
Animations gratuites à destination des familles jeux en bois, maquillage et autres animations à confirmer.
Entrée libre et gratuite
Campagne Leveque 13015
20 juin
Stand up soirée humour. Programmation en cours.
Théâtre de la Sucrière 246 rue de Lyon 13015
20 juin
Fête de quartier aux Bourrely
Animations gratuites à destination des familles maquillage et jeux en bois.
Entrée libre et gratuite
Les Bourrely 13015
21 juin à partir de 18h
Sardinade de la Calade à partir de 18h.
Entrée libre et gratuite
Place des Abattoirs 13015
21 juin à partir de 18h30
Fête de musique et sardinade
La Mairie des 15/16 célèbre la Fête de la Musique avec une grande soirée populaire à Saint-Henri mêlant concerts, animations musicales et sardinade offerte au public.
Entrée libre et gratuite
Place Raphel Saint-Henri 13016
22 juin
Spectacle de musique
Organisateur Mairie 15/16 Maison de la Musique
Spectacle musical porté avec la Maison de la Musique.
L’Harmonie
23 juin de 16h30 à 20h
Fête de quartier à Saint Henri
Animations gratuites à destination des familles stand maquillage et accro bungy.
Entrée libre et gratuite
Saint-Henri 13016
24 juin
Partir en livre journée festive
Organisateur Bibliothèque Ville de Marseille
Journée festive autour du livre et de la lecture.
Parc de la Jougarelle Allée de la Jougarelle 13015
Du 25 au 30 juin
Exposition de peinture associative
Organisateur La Palette Estaquéenne
Entrée libre et gratuite
Maison des associations 90 plage de l’Estaque 13016
26 juin à partir de 19h30
Soirée concerts– Ecole de musique 15/16
Une grande soirée musicale mettant à l’honneur les ateliers et ensembles de l’école de musique des 15/16 à travers concerts, fanfare et performances live.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Théâtre de la Sucrière 246 rue de Lyon 13015
27 juin
Fête de quartier aux Aygalades, parc Oasis
Animations gratuites à destination des familles pop-corn, barbe à papa et accro bungy.
Entrée libre et gratuite
Les Aygalades Parc Oasis 13015
27 juin à partir de 19h30
Andromak– Compagnie Kourtrajmé
Le Théâtre de l’Astronef propose une carte blanche autour d’ Andromak , une création contemporaine de la Compagnie Kourtrajmé inspirée d’Andromaque de Racine.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Théâtre de la Sucrière 246 rue de Lyon 13015
28 juin
Soirée méditerranéenne thème l’Espagne
Soirée festive et conviviale autour des cultures espagnoles.
Entrée libre et gratuite
Mairie 15/16 Villa Aurenty 246 rue de Lyon 13015 .
Divers lieux des 15e et 16e arrondissements Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Festivals, concerts, sardinades, neighborhood parties, theater, open-air cinema, exhibitions, shows… A varied program for all, offered in June in the 15th and 16th arrondissements.
L’événement Les 15-16 à l’heure d’été Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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