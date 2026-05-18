Spectacle des Mercredis Cirque Archaos Pôle National du Cirque Marseille 15e Arrondissement

Marseille 15e Arrondissement

Spectacle des Mercredis Cirque

Mardi 2 juin 2026 à partir de 19h. Archaos Pôle National du Cirque 22 Bd de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 19:00:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Restitutions d’ateliers.

Jonglerie, acrobatie, équilibre, venez découvrir le talent de ces circassien·nes. C’est le fruit d’une année d’engagement artistique dans notre salle d’entrainement et d’un encadrement technique et pédagogique par notre équipe d’artistes-intervenants.





Les Mata Kali



Mata kali est une déesse indienne, en invoquant sa puissance , nous pouvons transformer les aspects négatifs de notre vie en une énergie positive. Toutes ces mata Kali du mercredi vont vous faire voyager dans un univers de joie, de couleur et d’intégration . .

Archaos Pôle National du Cirque 22 Bd de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop presentations.

L’événement Spectacle des Mercredis Cirque Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille