Spectacle des Mercredis Cirque Archaos Pôle National du Cirque Marseille 15e Arrondissement
Spectacle des Mercredis Cirque Archaos Pôle National du Cirque Marseille 15e Arrondissement mardi 2 juin 2026.
Marseille 15e Arrondissement
Spectacle des Mercredis Cirque
Mardi 2 juin 2026 à partir de 19h. Archaos Pôle National du Cirque 22 Bd de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 19:00:00
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Restitutions d’ateliers.
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Archaos Pôle National du Cirque 22 Bd de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Workshop presentations.
L’événement Spectacle des Mercredis Cirque Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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