Spectacle des Mardis Trapèze Archaos Pôle National du Cirque Marseille 15e Arrondissement

Marseille 15e Arrondissement

Spectacle des Mardis Trapèze

Mardi 26 mai 2026 à partir de 19h. Archaos Pôle National du Cirque 22 Bd de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 19:00:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Ça va beaucoup trop vite !

Pour les trapézistes de cette année, le travail s’est intensifié dans notre salle d’entrainement. Encadré par notre équipe d’artistes-intervenants, le groupe a poursuivi son exploration technique et artistique autour d’une thématique spécifique.



Ça va beaucoup trop vite !

Le groupe a travaillé autour de la notion d’accélération comme moteur de création. Que signifie aller vite ? Quel impact cela peut avoir sur nos vies ? Pour répondre à ces questions, les participant·es ont travaillé leur imaginaire grâce à des exercices rythmés. Vous êtes invité·es à découvrir le fruit de ces recherches. .

Archaos Pôle National du Cirque 22 Bd de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

It’s going way too fast!

L’événement Spectacle des Mardis Trapèze Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille