Spectacle des Mardis Trapèze Archaos Pôle National du Cirque Marseille 15e Arrondissement
Spectacle des Mardis Trapèze Archaos Pôle National du Cirque Marseille 15e Arrondissement mardi 26 mai 2026.
Marseille 15e Arrondissement
Spectacle des Mardis Trapèze
Mardi 26 mai 2026 à partir de 19h. Archaos Pôle National du Cirque 22 Bd de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 19:00:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
Ça va beaucoup trop vite !
Pour les trapézistes de cette année, le travail s’est intensifié dans notre salle d’entrainement. Encadré par notre équipe d’artistes-intervenants, le groupe a poursuivi son exploration technique et artistique autour d’une thématique spécifique.
Ça va beaucoup trop vite !
Le groupe a travaillé autour de la notion d’accélération comme moteur de création. Que signifie aller vite ? Quel impact cela peut avoir sur nos vies ? Pour répondre à ces questions, les participant·es ont travaillé leur imaginaire grâce à des exercices rythmés. Vous êtes invité·es à découvrir le fruit de ces recherches. .
Archaos Pôle National du Cirque 22 Bd de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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It’s going way too fast!
L’événement Spectacle des Mardis Trapèze Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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