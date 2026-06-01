Les 150 ans de la ligne Dédicace de Patrick Giro et Marie Avril Rue du Grimaud Mornac-sur-Seudre jeudi 25 juin 2026.

Mornac-sur-Seudre

Les 150 ans de la ligne Dédicace de Patrick Giro et Marie Avril

Rue du Grimaud Gare de Mornac Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Dans le cadre des 150 ans de la ligne Saujon La Tremblade, une journée de dédicaces de Patrick Giro et Marie Avril se déroulera à la gare de Mornac

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Rue du Grimaud Gare de Mornac Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 37 64

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English :

As part of the 150th anniversary of the Saujon–La Tremblade line, a book-signing event featuring Patrick Giro and Marie Avril will take place at the Mornac train station

L’événement Les 150 ans de la ligne Dédicace de Patrick Giro et Marie Avril Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-06-16 par Royan Atlantique