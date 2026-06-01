Les 150 ans de la ligne Soirée Conte Rue de la gare par Ollivro Vassili Rue du Marvoux Mornac-sur-Seudre vendredi 26 juin 2026.

Mornac-sur-Seudre

Les 150 ans de la ligne Soirée Conte Rue de la gare par Ollivro Vassili

Rue du Marvoux Jardins Partagés Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Dans le cadre des 150 ans de la ligne Saujon La Tremblade, une soirée conte Rue de la Gare par Ollivro VASSILI se déroulera aux Jardins Partagés.

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Rue du Marvoux Jardins Partagés Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 37 64

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English :

As part of the 150th anniversary of the Saujon–La Tremblade line, a storytelling evening titled “Rue de la Gare” by Ollivro VASSILI will take place at the Jardins Partagés.

L’événement Les 150 ans de la ligne Soirée Conte Rue de la gare par Ollivro Vassili Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-06-16 par Royan Atlantique