Les 150 ans de la ligne Exposition au Temple de Mornac-sur-Seudre Temple Mornac-sur-Seudre
Les 150 ans de la ligne Exposition au Temple de Mornac-sur-Seudre Temple Mornac-sur-Seudre mercredi 24 juin 2026.
Mornac-sur-Seudre
Les 150 ans de la ligne Exposition au Temple de Mornac-sur-Seudre
Temple Rue des Halles Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-06-24 2026-07-01 2026-07-05
Dans le cadre des 150 ans de la ligne Saujon La Tremblade, des expositions seront visibles au temple de Mornac durant tout l’été.
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Temple Rue des Halles Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 37 64
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English :
As part of the 150th anniversary of the Saujon–La Tremblade line, exhibitions will be on display at the Mornac Temple throughout the %E9t%E9.
L’événement Les 150 ans de la ligne Exposition au Temple de Mornac-sur-Seudre Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-06-16 par Royan Atlantique
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