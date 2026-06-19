Les 150 ans de la ligne Saujon 1900, animation familiale La Salicorne Saujon
Les 150 ans de la ligne Saujon 1900, animation familiale La Salicorne Saujon mercredi 1 juillet 2026.
Saujon
Les 150 ans de la ligne Saujon 1900, animation familiale
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-07-01 17:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Dans le cadre des 150 ans de la ligne Saujon-La Tremblade, animation familiale autour des trains présenté par Ika Ipaka le mercredi 1er juillet
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La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr
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English :
As part of the 150th anniversary of the Saujon-La Tremblade line, a family-friendly event centered on trains, presented by Ika Ipaka, will take place on Wednesday, July 1
L’événement Les 150 ans de la ligne Saujon 1900, animation familiale Saujon a été mis à jour le 2026-06-19 par Mairie de Saujon
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