Les 150 ans de la ligne Saujon 1900, animation familiale La Salicorne Saujon mercredi 1 juillet 2026.

Saujon

Les 150 ans de la ligne Saujon 1900, animation familiale

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:00:00

fin : 2026-07-01 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Dans le cadre des 150 ans de la ligne Saujon-La Tremblade, animation familiale autour des trains présenté par Ika Ipaka le mercredi 1er juillet

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La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr

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English :

As part of the 150th anniversary of the Saujon-La Tremblade line, a family-friendly event centered on trains, presented by Ika Ipaka, will take place on Wednesday, July 1

L’événement Les 150 ans de la ligne Saujon 1900, animation familiale Saujon a été mis à jour le 2026-06-19 par Mairie de Saujon