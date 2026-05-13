« Les 20 ans de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises”, Siège des Terres australes et antarctiques françaises, Saint-Pierre
« Les 20 ans de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises”, Siège des Terres australes et antarctiques françaises, Saint-Pierre samedi 23 mai 2026.
« Les 20 ans de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises” Samedi 23 mai, 18h00 Siège des Terres australes et antarctiques françaises
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Pour cet anniversaire, les étudiants en Diplôme des Métiers d’Art et du Design du lycée Ambroise Vollard de St Pierre exposent leurs travaux graphiques qui ont servi à la réalisation du bloc-timbre dédié aux 20 ans de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises ! C’est le 1er jour de la sortie de ce bloc-timbre hors-programme 2026.
Après avoir découvert les expositions, testez ensuite vos connaissances sur la plus grande réserve naturelle de France et répondez au quiz « spécial 20e anniversaire » !
Siège des Terres australes et antarctiques françaises 1 rue Gabriel Dejean 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion 0262967837 http://www.taaf.fr https://www.facebook.com/TAAFofficiel L’entrepôt Kerveguen accueille le siège de la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises est situé à Saint-Pierre de La Réunion. Le rez-de-chaussée du bâtiment propose un hall d’exposition permettant au public de partir à la découverte des territoires.
Pour cet anniversaire, les étudiants en Diplôme des Métiers d’Art et du Design du lycée Ambroise Vollard de St Pierre exposent leurs travaux graphiques qui ont servi à la réalisation du bloc-timbre !…
© Jade Maillot-Bobèche
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