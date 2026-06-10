Les 20 ans du Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 16:00 – 23:50

Gratuit : non En famille, Tout public

En 2026, nous célébrons non seulement une décennie d’expositions sur le site de l’Angevinière, mais également les 20 ans de Yezhoù ha Sevenadur ! À anniversaire exceptionnel, invité exceptionnel : Gilles Servat nous fera l’honneur d’un concert unique le vendredi 12 juin 2026 à partir de 20h. Peu d’artistes ont porté aussi haut les couleurs de la Bretagne et de sa langue. La chorale Anna Vreizh assurera la première partie avec une suite de chansons de notre invité du soir. Samedi 13 juin 2026, la fête continuera de 16h à minuit avec des prestations des différents groupes qui pratiquent musiques ou danses à l’année dans nos locaux (swing, salsa, danse irlandaise…), des concerts de musiques actuelles en breton avec Inkinoù (chanson pop-rock) et Yenzah (rap), les groove boys (reprises déjantées de chansons célèbres en mode bagad !) et un final mode fest-noz avec les groupes Dam’dan et Hip-Noz. réservations :https://www.helloasso.com/associations/yezhou-ha-sevenadur VENDREDI 12 JUIN 2026 – 15 €20h – 20h30 : Première partie Gilles Servat avec la chorale Anna Vreizh20h30 – 22h : Gilles Servat SAMEDI 13 JUIN 202616h – 18h : Prestations gratuites des groupes de danses et de musiques16h00 – 16h30 : Timba ‘son – Salsa16h40 – 17h10 : Naoned and district Pipe Band – Musique écossaise17h20 – 17h50 : Nantes West – West swing coast18h00 – 18H30 : Etceltera + Violondañs – Danses et musique irlandaise. 18h45 – 20h00 : Scène ouverte musique actuelle e brezhoneg – 10 €18h45 – 19h15 : Inkinioù – Chanson pop-rock e brezhoneg19h30 – 20h00 : Yenzah – Rap e brezhoneg20h10 – 22h00 : Groove boys22h10 – 00h00 : Fest-noz22h10 – 23h00 : Dam ‘dan23h10 – 00h00 : Hip ‘noz

Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur Saint-Herblain 44800

0782701514 https://www.helloasso.com/associations/yezhou-ha-sevenadur



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