Les 3 fantastiques, représentation théâtrale de trois femmes, par la Compagnie Lilo, MAAP, Périgueux

Les 3 fantastiques, représentation théâtrale de trois femmes, par la Compagnie Lilo Samedi 23 mai, 19h00 MAAP Dordogne

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:45:00+02:00

Ce spectacle théâtral retrace le parcours hors du commun de trois femmes au destin remarquable ayant un lien avec le musée :

– à 19h, Emma Reyes, artiste peintre dont les oeuvres sont actuellement exposées,

– à 19h45, Jenny Sacerdote, couturière et styliste dont le musée conserve un portrait,

– à 20h30, Jeanne Barret, exploratrice et botaniste qui est allée jusqu’en Océanie.

Chaque portrait de femme dure 15 minutes.

MAAP 22 Cr Tourny, 24000 Périgueux, France Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553064070 https://www.perigueux-maap.fr Le MAAP, musée encyclopédique, est issu de la fusion en 1895 de deux musées, le musée départemental d’archéologie fondé en 1835 et le musée municipal des beaux-arts créé en 1857. Il présente des objets remarquables et des œuvres issues des collectionneurs, provenant de la région.

Nuit européenne des musées

© Ville de Périgueux / MAAP