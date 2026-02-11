Les 3 jours de la Truyère Classique international de moto trial

Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Début : 2026-10-23

fin : 2026-10-25

2026-10-23

11ème Edition des 3 Jours de la Truyère, finale du trophée de France des classiques et trial urbain

Cette compétition internationale (11 pays différents) de moto trial se déroule à Entraygues sur Truyère dans le Nord-Aveyron.

L’épreuve regroupe plus de 300 pilotes Européens et sera la finale du Trophée de France des Classiques de Trial.

Pour ce 10ième anniversaire il y aura des nouveautés zones, inter-zones, paysages….et de nombreuses animations (show, animations enfants, séances de dédicaces, soirées…)

Les meilleurs pilotes au RDV avec de nombreuses célébrités

Programme en cours

Programme 2025 à titre indicatif

Vendredi

1ère journée cap sur les Gorges de la Truyère, 79km et 18 zones

18h/21h animation enfant, initiation au trial devant la salle multiculturelle

Samedi

2ième journée Entre Vallée du Lot et Rougier de Villecomtal, 80km et 18 zones

Trial urbain et FEU d’ARTIFICE le samedi au coeur du village d’Entraygues avec les meilleurs pilotes mondiaux

15h/18h animation enfant, initiation au trial (parking de la poste)

19h30 Compétition de Trial Urbain

22h Grand feu d’artifice sur le Quai du Lot pour célébrer le 10ième anniversaire

Dimanche

3ième journée L’ultime défi en Viadène, 79km et 18 zones

15h/18h animation enfant, initiation au trial (parking de la poste)

18h Remise des prix des 3 jours de la Truyère et du Trophée de France des Classiques de Trial 2025 .

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie

English :

11th Edition of the 3 Jours de la Truyère, final of the French Classics and Urban Trials Trophy

