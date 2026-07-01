AGENDA · Brassy
Les 3 oeufs du serpent Trio de musique Brassy
jeudi 30 juillet 2026 · Brassy
Informations pratiques
Brassy
Les 3 oeufs du serpent Trio de musique
Gare de Razou Brassy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30 23:00:00
Date(s) :
2026-07-30
“les 3 oeufs du serpent”, trio de musique celtique-médiévale, chamanique qui relie l’auditeur à la Mère-Terre. .
Gare de Razou Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté morvanartistique@gmail.com
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English : Les 3 oeufs du serpent Trio de musique
L’événement Les 3 oeufs du serpent Trio de musique Brassy a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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