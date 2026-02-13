Les 3e année en piste | élèves du CRAC de Lomme, le Prato – Pôle National Cirque – Lille, Lille

Les 3e année en piste | élèves du CRAC de Lomme Mardi 12 mai, 20h00 le Prato – Pôle National Cirque – Lille Nord

Les élèves de 3e année de la formation artistique du CRAC (Centre Régional des Arts du Cirque) de Lomme vous présenteront leurs numéros de sortie.

avec : Alexandre Berger, Sarah Blanchard, Jamaïc Conord, Braian Fernandez, Juliane Lies, Guillermo Meyer, Alice Montebarocci, Ulysse Picard, Gisella Quintana, Sarah Schneider, Micol Vona, Pierre Yernaux

le Prato – Pôle National Cirque – Lille 6 allée de la Filature 59000 Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 52 71 24 http://www.leprato.fr

Rendez-vous au Prato pour découvrir les numéros des élèves du CRAC de Lomme.

