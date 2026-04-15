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Un dimanche, un quartier : Esquermes dans les années 1930, Métro Cormontaigne, Lille

Un dimanche, un quartier : Esquermes dans les années 1930, Métro Cormontaigne, Lille

Un dimanche, un quartier : Esquermes dans les années 1930, Métro Cormontaigne, Lille dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Métro Cormontaigne

Adresse : Boulevard Montebello Lille

Ville : 59037 Lille

Département : Nord

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : Gratuit, sur réservation

Un dimanche, un quartier : Esquermes dans les années 1930 Dimanche 10 mai, 15h00 Métro Cormontaigne Nord

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T15:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T15:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Si l’aménagement de la ville après la Première Guerre mondiale s’est d’abord concentré sur les quartiers bombardés, les secteurs périphériques ont eux aussi bénéficié de travaux d’embellissement. La zone des anciens remparts voit surgir de nouvelles rues avec maisons et villas, tandis que les brasseries proches du futur port s’agrandissent et se dotent d’équipements modernes. Cette visite évoquera quelques exemples caractéristiques des architectures de l’entre-deux-guerres.

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Découvrez quelques exemples de l’architecture des années 1930 dans le secteur d’Esquermes qui se réinvente alors : maisons, villas, brasseries…

© Archives municipales – Ville de Lille

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