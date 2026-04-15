Un dimanche, un quartier : Esquermes dans les années 1930, Métro Cormontaigne, Lille

Un dimanche, un quartier : Esquermes dans les années 1930 Dimanche 10 mai, 15h00 Métro Cormontaigne Nord

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T15:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T15:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Si l’aménagement de la ville après la Première Guerre mondiale s’est d’abord concentré sur les quartiers bombardés, les secteurs périphériques ont eux aussi bénéficié de travaux d’embellissement. La zone des anciens remparts voit surgir de nouvelles rues avec maisons et villas, tandis que les brasseries proches du futur port s’agrandissent et se dotent d’équipements modernes. Cette visite évoquera quelques exemples caractéristiques des architectures de l’entre-deux-guerres.

Métro Cormontaigne Boulevard Montebello Lille Lille 59037 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/printemps26# »}]

Découvrez quelques exemples de l’architecture des années 1930 dans le secteur d’Esquermes qui se réinvente alors : maisons, villas, brasseries…

© Archives municipales – Ville de Lille