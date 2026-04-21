Découverte de la faune aquatique, Parc de la Citadelle, Lille
Découverte de la faune aquatique, Parc de la Citadelle, Lille lundi 25 mai 2026.
Découverte de la faune aquatique Lundi 25 mai, 10h00 Parc de la Citadelle Nord
Gratuit. Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-25T10:00:00+02:00 – 2026-05-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-25T10:00:00+02:00 – 2026-05-25T12:00:00+02:00
Larves, tritons, poissons, grenouilles… La biodiversité aquatique n’aura plus de secrets pour vous grâce à cette balade nature ! Avec Vincent Gavériaux.
A partir de 5 ans.
Réservation : https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3750
Inscription possible à partir du 1er du mois précédant l’animation.
Parc de la Citadelle Parc de la Citadelle, 59800 Lille Lille 59130 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3750 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3750 »}]
Partons à la découverte des animaux aquatiques !
Daniel Rapaich – Ville de Lille
À voir aussi à Lille (Nord)
- Open Week #4, Opéra de Lille, Lille 21 avril 2026
- GROS MO LA BULLE CAFE Lille 22 avril 2026
- COLINE RIO LE SPLENDID Lille 22 avril 2026
- Le petit monde des contes et comptines, Théâtre Le P’tit Jacques, Lille 22 avril 2026
- À l’heure des vacances, voyage et modelage au musée !, Musée de l’Hospice Comtesse, Lille 22 avril 2026