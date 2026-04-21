Découverte de la faune aquatique, Parc de la Citadelle, Lille

Découverte de la faune aquatique Lundi 25 mai, 10h00 Parc de la Citadelle Nord

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-25T10:00:00+02:00 – 2026-05-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-25T10:00:00+02:00 – 2026-05-25T12:00:00+02:00

Larves, tritons, poissons, grenouilles… La biodiversité aquatique n’aura plus de secrets pour vous grâce à cette balade nature ! Avec Vincent Gavériaux.

A partir de 5 ans.

Réservation : https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3750

Inscription possible à partir du 1er du mois précédant l’animation.

Parc de la Citadelle Parc de la Citadelle, 59800 Lille Lille 59130 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3750 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3750 »}]

Partons à la découverte des animaux aquatiques !

Daniel Rapaich – Ville de Lille