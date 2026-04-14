Lucrecia Dalt en concert, L’Aéronef, Lille

Lucrecia Dalt en concert Lundi 11 mai, 20h00 L’Aéronef Nord

8 Euros / 5 Eros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T20:00:00+02:00 – 2026-05-11T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-11T20:00:00+02:00 – 2026-05-11T23:00:00+02:00

La musicienne colombienne Lucrecia Dalt tourne autour des mondes. En espagnol ou en anglais, elle croque la fragilité de la vie, les oscillations de l’amour, explore les possibilités de se rencontrer soi-même. Réunis autour d’elle au fil des ans, les musiciens et musiciennes David Sylvian (souvenez-vous de Japan), Juana Molina, le percussionniste Alex Lázaro, Cyrus Campbell (contrebasse et basse) et Chris Jonas (saxophone).

Electro, pop, avant-garde ? Une palette sonore libre et familière à la fois. Ouvrez grand vos oreilles : collages sonores envoûtants, arrangements de cordes… En musique, un voyage spatio-(in)temporel.

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Un rendez-vous aux couleurs électro-pop au Club de L’Aéronef

Louie Perea