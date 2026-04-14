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Sortie naturaliste au Parc de la Citadelle, Parc de la Citadelle, Lille

Sortie naturaliste au Parc de la Citadelle, Parc de la Citadelle, Lille

Sortie naturaliste au Parc de la Citadelle, Parc de la Citadelle, Lille dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Parc de la Citadelle

Adresse : Parc de la Citadelle, 59800 Lille

Ville : 59130 Lille

Département : Nord

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : Gratuit. Sur inscription.

Sortie naturaliste au Parc de la Citadelle Dimanche 10 mai, 10h00 Parc de la Citadelle Nord

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:00:00+02:00

Partons à la redécouverte de la riche biodiversité du Parc de la Citadelle lors d’une balade commentée aux côtés d’un guide naturaliste. Avec Vincent Gavériaux.

A partir de 5 ans.
Réservation : https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3748
Inscription possible à partir du 1er du mois précédant l’animation.

Parc de la Citadelle Parc de la Citadelle, 59800 Lille Lille 59130 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3748 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3748 »}]
Balade naturaliste au coeur du Parc de la Citadelle.

Guilhem Fouques – Ville de Lille

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