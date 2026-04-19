Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria, Concerto de Mendelssohn à l’église Saint-Germain des Prés Eglise Saint Germain des Prés Paris
Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria, Concerto de Mendelssohn à l’église Saint-Germain des Prés Eglise Saint Germain des Prés Paris samedi 28 novembre 2026.
Orchestre Hélios
Violon Solo : Glen Rouxel
Retrouvez la magie de la musique classique à travers ce concert réunissant les œuvres les plus célèbres du répertoire.
Programme :
« Les 4 Saisons » de Vivaldi extraits
« Ave Maria » de Gounod
« 1er mvt » du Concerto pour violon E minor op 64 de Mendelssohn
« Sarabande » de Haendel
« Introduction et Rondo Capriccioso » de Saint-Saëns
« Mélodie » de Tchaïkovski
« Sicilienne » de Paradis
« Mélodie » de Gluck
Texte de Présentation de l’œuvre :
Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014.
Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales.
De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés, le répertoire est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux.
Grâce à la collaboration avec différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national.
Du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique, en passant par l’ensemble de cuivres, l’orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans les plus prestigieuses églises de Paris, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche.
Sa formation à géométrie variable permet à l’orchestre Hélios d’aborder un répertoire très large avec une curiosité passionnée.
Retrouvez la magie de la musique classique à travers ce concert réunissant les œuvres les plus célèbres du répertoire.
Le samedi 28 novembre 2026
de 20h45 à 22h00
payant
De 0 à 60 euros.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-28T21:45:00+01:00
fin : 2026-11-28T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-28T20:45:00+02:00_2026-11-28T22:00:00+02:00
Eglise Saint Germain des Prés 3 Place Saint-Germain des Prés 75006 Paris
https://www.orchestrehelios.com/concerts +33681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com https://www.facebook.com/orchelios https://www.facebook.com/orchelios
Afficher la carte du lieu Eglise Saint Germain des Prés et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Festival de courts métrages – Jour 1 Mémorial de la Shoah Paris 19 avril 2026
- Les petits secrets de Saint-Germain-des-Prés 19 avril 2026
- Zoot For Kids, Atelier Jazz Jeune Public JASS CLUB PARIS Paris 19 avril 2026
- Les jardins de la Goutte d’Or Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris 19 avril 2026
- Bal Pop’ Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris 19 avril 2026