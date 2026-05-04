Les 4 temps Choeur des 4 montagnes Abbaye cistercienne de Léoncel Léoncel

Léoncel

Les 4 temps Choeur des 4 montagnes

Abbaye cistercienne de Léoncel Abbaye Cistercienne Léoncel Drôme

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 16:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27 2026-07-03 2026-07-04

Le Chœur des 4 temps vous présente échappées célestes

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Abbaye cistercienne de Léoncel Abbaye Cistercienne Léoncel 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@chorale-les4temps.fr

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English :

Le Ch?ur des 4 temps presents échappées célestes (celestial escapes)

L’événement Les 4 temps Choeur des 4 montagnes Léoncel a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Vercors Drôme