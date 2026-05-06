Les Dimanches en Musique à Léoncel 2026 présente le CHŒUR DES 4 TEMPS Abbaye de Léoncel Léoncel
Les Dimanches en Musique à Léoncel 2026 présente le CHŒUR DES 4 TEMPS Abbaye de Léoncel Léoncel samedi 27 juin 2026.
Léoncel
Les Dimanches en Musique à Léoncel 2026 présente le CHŒUR DES 4 TEMPS
Abbaye de Léoncel Abbatiale Léoncel Drôme
Tarif : 14 – 14 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 17:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Choeur Les 4 Temps , direction Caroline Cecconello Dupayage
Programme Echappées Célestes … Voyage à travers les siècles et le motet latin
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Abbaye de Léoncel Abbatiale Léoncel 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 99 41 55 contact@chorale-les4temps.fr
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English :
Choeur Les 4 Temps , conductor Caroline Cecconello Dupayage
Echappées Célestes program… Journey through the centuries and the Latin motet
L’événement Les Dimanches en Musique à Léoncel 2026 présente le CHŒUR DES 4 TEMPS Léoncel a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Vercors Drôme