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Les Dimanches en Musique à Léoncel 2026 présente le CHŒUR DES 4 TEMPS Abbaye de Léoncel Léoncel

Les Dimanches en Musique à Léoncel 2026 présente le CHŒUR DES 4 TEMPS Abbaye de Léoncel Léoncel samedi 27 juin 2026.

Lieu : Abbaye de Léoncel

Adresse : Abbatiale

Ville : 26190 Léoncel

Département : Drôme

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 14 14

Léoncel

Les Dimanches en Musique à Léoncel 2026 présente le CHŒUR DES 4 TEMPS

Abbaye de Léoncel Abbatiale Léoncel Drôme

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 17:30:00

Date(s) :
2026-06-27

Choeur Les 4 Temps , direction Caroline Cecconello Dupayage
Programme Echappées Célestes … Voyage à travers les siècles et le motet latin
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Abbaye de Léoncel Abbatiale Léoncel 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 99 41 55  contact@chorale-les4temps.fr

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English :

Choeur Les 4 Temps , conductor Caroline Cecconello Dupayage
Echappées Célestes program… Journey through the centuries and the Latin motet

L’événement Les Dimanches en Musique à Léoncel 2026 présente le CHŒUR DES 4 TEMPS Léoncel a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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