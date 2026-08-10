Informations pratiques

Béziers

LES 40 ANS DU BARILLET

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

40 ans de théâtre, d’humour et de poésie redécouvrez une œuvre emblématique née à Béziers.

Créé à Béziers, Le Barillet célèbre 40 ans d’une aventure théâtrale hors du commun. À travers une sélection d’une vingtaine de variations parmi les 144 que compte cette œuvre foisonnante, le spectacle mêle humour, poésie et inventivité dans une succession de formes et de styles. Une création emblématique qui témoigne de la vitalité d’un théâtre populaire, audacieux et toujours en mouvement

A partir de 12 ans. .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 01 85 35 theatredesvarietes@beziers-mediterranee.fr

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English : LES 40 ANS DU BARILLET

40 years of theater, humor, and poetry: rediscover an iconic body of work born in Béziers.

L’événement LES 40 ANS DU BARILLET Béziers a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34