Les 40 ans du comité de jumelage Allemagne, Place de la République, Saint-Médard-en-Jalles

Les 40 ans du comité de jumelage Allemagne Samedi 9 mai, 09h00 Place de la République Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Anniversaire des 40 ans du comité de jumelage Allemagne de Saint-Médard-en-Jalles.

À cette occasion une trentaine d’allemands de la ville jumelle Merzig, en Sarre, viendra du 7 au 11 mai retrouver les amis Saint-Médardais pour fêter ensemble cet évènement.

Venez nous rencontrer au marché de Saint-Médard-en-Jalles le samedi matin 9 mai.

Place de la République Place de la République – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mcbatut@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 87 88 67 60 »}]

Venue d’une délégation allemande de la ville jumelle Merzig

Parentalité : comité de jumelage Allemagne