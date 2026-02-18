Les 40 ans du Théâtre du Drakkar Salle du Virolet Saint-Marcel

Saint-Marcel

Les 40 ans du Théâtre du Drakkar

Salle du Virolet 10 Rue du Virolet Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Théâtre du Drakkar fête ses 40 ans !

Venez célébrer quatre décennies de passion, de planches et d’émotions ! Pour marquer cet anniversaire exceptionnel, le Théâtre du Drakkar vous invite à une soirée mémorable placée sous le signe de la convivialité et du partage.

Au programme de la soirée

– Spectacle Atelier CREA une création originale pour vous surprendre.

– Saynètes nostalgiques le plaisir de retrouver d’anciens élèves sur scène.

– Buffet convivial pour échanger et se restaurer dans la bonne humeur.

– Soirée dansante pour terminer la fête en mouvement jusqu’au bout de la nuit !

Infos Pratiques

– Date Samedi 30 mai, à partir de 19h.

– Lieu Salle des fêtes du Virolet, Saint-Marcel.

Tarifs

– Adulte 18€

– Ado (13-17 ans) 15€

– Enfant (3-12 ans) 5€

Sur réservation uniquement !

Ne tardez pas à réserver vos places

– Téléphone 07 67 24 08 30

– Mail theatredudrakkar27@gmail.com

Rejoignez nous pour célébrer ensemble 40 ans de culture et de théâtre ! .

Salle du Virolet 10 Rue du Virolet Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 7 67 24 08 30 theatredudrakkar27@gmail.com

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English : Les 40 ans du Théâtre du Drakkar

L’événement Les 40 ans du Théâtre du Drakkar Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération