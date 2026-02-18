Les 40 ans du Théâtre du Drakkar Salle du Virolet Saint-Marcel
Les 40 ans du Théâtre du Drakkar Salle du Virolet Saint-Marcel samedi 30 mai 2026.
Saint-Marcel
Les 40 ans du Théâtre du Drakkar
Salle du Virolet 10 Rue du Virolet Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le Théâtre du Drakkar fête ses 40 ans !
Venez célébrer quatre décennies de passion, de planches et d’émotions ! Pour marquer cet anniversaire exceptionnel, le Théâtre du Drakkar vous invite à une soirée mémorable placée sous le signe de la convivialité et du partage.
Au programme de la soirée
– Spectacle Atelier CREA une création originale pour vous surprendre.
– Saynètes nostalgiques le plaisir de retrouver d’anciens élèves sur scène.
– Buffet convivial pour échanger et se restaurer dans la bonne humeur.
– Soirée dansante pour terminer la fête en mouvement jusqu’au bout de la nuit !
Infos Pratiques
– Date Samedi 30 mai, à partir de 19h.
– Lieu Salle des fêtes du Virolet, Saint-Marcel.
Tarifs
– Adulte 18€
– Ado (13-17 ans) 15€
– Enfant (3-12 ans) 5€
Sur réservation uniquement !
Ne tardez pas à réserver vos places
– Téléphone 07 67 24 08 30
– Mail theatredudrakkar27@gmail.com
Rejoignez nous pour célébrer ensemble 40 ans de culture et de théâtre ! .
Salle du Virolet 10 Rue du Virolet Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 7 67 24 08 30 theatredudrakkar27@gmail.com
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English : Les 40 ans du Théâtre du Drakkar
L’événement Les 40 ans du Théâtre du Drakkar Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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