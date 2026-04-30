Les 5 ans de la Maison du Comté Maison du Comté Poligny
mercredi 14 octobre 2026 · Maison du Comté · Poligny
Informations pratiques
Poligny
Les 5 ans de la Maison du Comté
Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 10:30:00
fin : 2026-10-14 19:00:00
Date(s) :
2026-10-14 2026-11-11
Pour fêter ses 5 ans, la Maison du Comté vous propose des rendez-vous exceptionnels, pensés pour tous les mordus de Comté 5 journées et 5 soirées gourmandes !
Journées 10h30 à 19h
5 juillet, 14 octobre et 11 novembre
Journée anniversaire
Ouvertes à tous, avec des tarifs réduits, des spectacles, un marché artisanal, des témoignages de professionnels et de nombreuses surprises !
Animation par les Amis du Comté. Animation de l’Interprofession des Fruits et Légumes frais. Marché Artisanal et Gourmand. Vache à peindre. Biathlon vert dans le parc
PROGRAMME DIMANCHE 5 JUILLET
> Toute la journée visite libre, tarif réduit
>10h30 dégustation insolite / escape game dynamique Les Mystères du Comté à 5e/ pers. , sur réservation / intervention de professionnel de la filière Comté
> 10h30 à 17h: animation par l’interprofession des Fruits et Légumes Faris / Mini-fabrication de Comté / Marcé artisanal et gourmand / Vache à peindre / Quizz familial sur les fleurs du Comté
> 14h à 17h Biathlon vert dans le parc, 5€ pour les jeunes de 8 à 15 ans, sur réservation.
> 17h: Goûter Comté
Soirées 19h à 20h30
30 avril, 11 juin, 17 septembre, 15 octobre et 12 novembre
Dans un format after-work, autour du Comté. Dédiées aux accords mets et boissons vins, bières, cocktails et accord insolites. .
Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com
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English : Les 5 ans de la Maison du Comté
L’événement Les 5 ans de la Maison du Comté Poligny a été mis à jour le 2026-06-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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