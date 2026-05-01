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Les 5 ans du café associatif d’Arcy ! Chez la mère Leleu Arcy-sur-Cure

Les 5 ans du café associatif d’Arcy ! Chez la mère Leleu Arcy-sur-Cure samedi 30 mai 2026.

Lieu : Chez la mère Leleu

Adresse : 9 rue du Pont

Ville : 89270 Arcy-sur-Cure

Département : Yonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Autres Tarifs

Arcy-sur-Cure

Les 5 ans du café associatif d’Arcy !

Chez la mère Leleu 9 rue du Pont Arcy-sur-Cure Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Notre cher café associatif ’Chez La Mère Leleu’ souffle ses 5 bougies le samedi 30 mai !
Au programme, à partir de 17h
Expo rétrospective 5 ans de souvenirs en images
Diner partagé amenez un de vos plats et boissons préférés
De la musique et des petites surprises   .

Chez la mère Leleu 9 rue du Pont Arcy-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Les 5 ans du café associatif d’Arcy !

L’événement Les 5 ans du café associatif d’Arcy ! Arcy-sur-Cure a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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