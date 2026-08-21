Les 55 ans de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, Prefecture de la Seine Saint-Denis, Bobigny

Informations pratiques

Les 55 ans de la préfecture de la Seine-Saint-Denis 19 et 20 septembre Prefecture de la Seine Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Sur inscription. Copie recto-verso de la pièce d’identité (CNI ou passeport) à fournir dès l’inscription et à montrer le jour de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Inaugurée en 1971 par Georges Pompidou, la préfecture de la Seine-Saint-Denis constitue une étape majeure dans la création du nouveau département en 1964. Construite par les architectes Michel Folliasson et Jacques Binoux et aménagée sous la conduite de Robert Anxionnat, elle témoigne de l’engagement de l’État pour moderniser ce territoire et rapprocher l’administration des habitants.

À travers cette visite, découvrez l’histoire d’un programme et d’une architecture emblématiques des années 1970 : de l’intérieur du bâtiment (grand hall, escalier et salon d’honneur, bureau du préfet) à ses abords, sans oublier les interventions artistiques (Marta Pan). Une visite au cœur de Bobigny ville-préfecture pour comprendre comment l’architecture raconte aussi les transformations politiques, sociales et urbaines de la Seine-Saint-Denis.

A partir de 12 ans

Visites animées le samedi par Hélène Caroux, chargée d’inventaire du patrimoine culturel au Département de la Seine-Saint-Denis et le dimanche par Sébastien Radouan, guide-conférencier.

Une initiative conjointe de la Préfecture et du Département de la Seine-Saint-Denis.

• Métro ligne 5, station Bobigny Pablo-Picasso (terminus)

• Tramway T1, station Bobigny Pablo-Picasso

• Bus 134, 143,146, 147, 148, 151, 234, 251, 301, 303, 322, 615, 620

Prefecture de la Seine Saint-Denis 1 esplanade Jean Moulin, 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/6518-les-55-ans-de-la-prefecture-de-la-seine-saint-denis-journees-du-patrimoine.html »}]

Visite commentée

Jérémy Cuenin – Archives départementales de la Seine-Saint-Denis