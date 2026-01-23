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Les 5h de Magny-Cours Karting Magny-Cours

dimanche 11 octobre 2026 · Karting · Magny-Cours

Les 5h de Magny-Cours Karting Magny-Cours

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Karting
Adresse
D58
Ville
58470 Magny-Cours
Département
Nièvre
Tarif
520 520 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Magny-Cours

Les 5h de Magny-Cours

Karting D58 Magny-Cours Nièvre

Tarif : 520 – 520 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Le Karting de Nevers Magny-Cours vous offre la possibilité de profiter d’un moment de loisir seul, en famille, entre amis ou entre collègues. Vous disposez de quelques notions de karting, vous êtes âgés au minimum de 14 ans et vous mesurez plus d’1m50 alors venez partager une expérience unique. Pour cela, nous mettons à votre disposition les équipements et nous vous accompagnons au mieux afin que vous puissiez devenir pilote d’un jour !
Programme
de 09h00 à 17h00

9h: Accueil Café Contrôle administratif Pesée
9h20: Tirage au sort Affectation des karts Briefing
10h: Essais qualificatifs Entrainement aux relais (40 min)
10h45: Mise en grille des karts
11h: DÉPART 5 HEURES DE MAGNY
16h: ARRIVÉE 5 HEURES DE MAGNY
Proclamation des résultats
Podium
Verre de l’amitié

Tarif
520 € TTC par équipe   .

Karting D58 Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 80 43  karting@circuitmagnycours.com

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English : Les 5h de Magny-Cours

L’événement Les 5h de Magny-Cours Magny-Cours a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Saint-Pierre Magny-Cours

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