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Les 6h de Pontcharal en tracteur tondeuse Vigeois

Les 6h de Pontcharal en tracteur tondeuse Vigeois

Les 6h de Pontcharal en tracteur tondeuse Vigeois samedi 12 septembre 2026.

Adresse : Lac de Pontcharal

Ville : 19410 Vigeois

Département : Corrèze

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Vigeois

Les 6h de Pontcharal en tracteur tondeuse

Lac de Pontcharal Vigeois Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Course de tracteurs tondeuses Endurance de 6 heures.
Restauration et buvette sur place.
Repas festif en soirée.
Feu d’artifice.   .

Lac de Pontcharal Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 42 59 97  crazygardendrivers@outlook.fr

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English : Les 6h de Pontcharal en tracteur tondeuse

L’événement Les 6h de Pontcharal en tracteur tondeuse Vigeois a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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