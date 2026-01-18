Vigeois

Les 6h de Pontcharal en tracteur tondeuse

Lac de Pontcharal Vigeois Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 11:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Course de tracteurs tondeuses Endurance de 6 heures.

Restauration et buvette sur place.

Repas festif en soirée.

Feu d’artifice. .

Lac de Pontcharal Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 42 59 97 crazygardendrivers@outlook.fr

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English : Les 6h de Pontcharal en tracteur tondeuse

L’événement Les 6h de Pontcharal en tracteur tondeuse Vigeois a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze