Les 6h de Pontcharal en tracteur tondeuse Vigeois
Les 6h de Pontcharal en tracteur tondeuse Vigeois samedi 12 septembre 2026.
Vigeois
Les 6h de Pontcharal en tracteur tondeuse
Lac de Pontcharal Vigeois Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Course de tracteurs tondeuses Endurance de 6 heures.
Restauration et buvette sur place.
Repas festif en soirée.
Feu d’artifice. .
Lac de Pontcharal Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 42 59 97 crazygardendrivers@outlook.fr
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English : Les 6h de Pontcharal en tracteur tondeuse
L’événement Les 6h de Pontcharal en tracteur tondeuse Vigeois a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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