Les 90 ans du Front Populaire à Nantes, Salons Mauduit – 10 rue Arsène leloup – 44, Nantes
vendredi 18 septembre 2026 · Salons Mauduit - 10 rue Arsène leloup - 44 · Nantes
Informations pratiques
Les 90 ans du Front Populaire à Nantes Vendredi 18 septembre, 18h45 Salons Mauduit – 10 rue Arsène leloup – 44 Loire-Atlantique
Limité à 192 places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:45:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:45:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00
En 1936, le Front populaire arrivait au pouvoir. Découvrez son histoire à Nantes lors d’une soirée mêlant conférences, théâtre, concert et films pour ses 90 ans. Un cocktail de bienvenue ouvrira cette soirée qui inaugurera l’édition 2026 des Journées du patrimoine et matrimoine.
Proposé par les services de la Ville de Nantes, le Master Histoire Publique de Nantes Université, le Centre d’Histoire du Travail et l’Institut d’Histoire Sociale de la CGT 44
Salons Mauduit – 10 rue Arsène leloup – 44 10 rue Arsène Leloup – 44000- Nantes Nantes 44100 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 31 80 96 [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/90-ans-du-front-populaire-a-nantes »}] Dés 1950, ce lieu mythique accueille les grands bals qui rassemble la diaspora et tous les nantais amoureux de fêtes. Tram 1- arrêt: chantiers navals
En 1936, le Front populaire arrivait au pouvoir. Découvrez son histoire à Nantes lors d’une soirée mêlant **conférences, théâtre, concert et films** pour ses 90 ans. Un cocktail de bienvenue ouvrira…
© Archives départementales de Loire-Atlantique
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