Les 900 ans d’Averroès, Théâtre de l’odéon, Marseille

Les 900 ans d’Averroès Samedi 31 octobre, 17h30 Théâtre de l’odéon Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T17:30:00+01:00 – 2026-10-31T19:00:00+01:00

Fin : 2026-10-31T17:30:00+01:00 – 2026-10-31T19:00:00+01:00

Averroès, passeur de savoirs

Cette année 2026 coïncide avec un anniversaire symbolique : les 900 ans de la naissance du philosophe andalou Averroès (Ibn Rushd). Figure majeure de la pensée islamique médiévale, grand traducteur et passeur de savoirs, il sera au coeur d’un grand entretien mené notamment avec le philosophe Jean-Baptiste Brenet, afin d’interroger l’actualité de son héritage.

Des chercheurs de toute la Méditerranée seront invités à venir échanger et témoigner de l’héritage de la pensée et de la circulation des idées d’Averroès.

Dernier livre paru : Le dehors dedans. Averroès en peinture, Macula, 2025.

Théâtre de l’odéon 162 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Averroès, passeur de savoirs

©Adrien Bargin