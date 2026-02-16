Les abeilles sauvages se dévoilent ! Place Blot Caen

Les abeilles sauvages se dévoilent !

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Plus de 1000 espèces d’abeilles existent en France… vous en avez forcément déjà croisé une !

Venez vous émerveiller de cette diversité au Jardin des Plantes et découvrez comment les accueillir dans votre jardin.

Sur inscription à accueil-ev@caen.fr.

En partenariat avec le Groupe d’Etudes des Invertébrés Armoricains (GRETIA). .

Place Blot Jardin des plantes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 48 38 accueil-ev@caen.fr

English : Les abeilles sauvages se dévoilent !

There are over 1,000 species of bee in France… you’re bound to have come across one!

Come and marvel at this diversity at the Jardin des Plantes and find out how to welcome them into your garden.

Registration required at accueil-ev@caen.fr.

